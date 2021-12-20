Владикавказ, , 13:31 — REGNUM В Северной Осетии новый автотранспорт для выполнения служебных задач передан Госавтоинспекции. Автопарк ГИБДД пополнился 69 новыми автомашинами «Хендай», сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

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«В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» была осуществлена поставка патрульных транспортных средств в республику. Автопарк Госавтоинспекции пополнили 69 новыми автомобилями «Хендай», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

Ключи от нового автотранспорта были вручены в торжественной обстановке дорожным полицейским. Машины, оборудованные проблесковыми маячками, имеют также громкоговорящие устройства, радиостанции, видеорегистраторы и медицинские укладки для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.