Минск, 20 декабря, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Белоруссия значительно сократит численность дипломатов в европейских странах и нарастит его в странах СНГ и Китае, заявил 20 декабря глава МИД республики Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Макей

«Мы сокращаем численность дипломатического персонала (в европейских странах)», — цитирует его БелТА.

Макей добавил, что Минск «перебрасывает» дипломатический персонал «в значительной мере» на другие направления, в том числе страны СНГ, КНР и дальнее зарубежье.

Также белорусская сторона рассматривает возможность открытия новых посольств в Африке, «странах, которые являются и платежеспособными».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введённые западными странами санкции против Минска.

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