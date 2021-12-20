Воронеж, , 13:30 — REGNUM Четверо подозреваемых в похищении человека и в вымогательстве у него крупной суммы денег задержаны в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.

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По предварительным данным следствия, 18 сентября 2021 года на территории Московской области трое мужчин похитили 38-летнего жителя Воронежа. Его насильно перевезли на автомобиле в Воронеж, где, вместе с ещё одним преступником, удерживали в домовладении. За свободу у похищенного мужчины требовали пять миллионов рублей. Жертве похищения удалось сбежать, когда его перевозили по городу, после чего он обратился в полицию.

В настоящее время комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены лица подозреваемые в похищении — это четверо жителей Воронежа в возрасте 32, 35 и двое 42 лет, ранее знакомые с потерпевшим. 16 декабря они были задержаны в результате совместной операции сотрудников СК, региональных управлений ФСБ и МВД, при силовой поддержке сотрудников СОБРа управления Росгвардии по Воронежской области. У подозреваемых изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием, боеприпасы, средства связи и автомобиль, в котором перевозили похищенного.

В настоящее время трое задержанных арестованы до 15 февраля 2021 года, четвертый подозреваемый отправлен под домашний арест на этот же период.