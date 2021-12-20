В Воронеже задержана банда похитителей-вымогателей
Воронеж, 20 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Четверо подозреваемых в похищении человека и в вымогательстве у него крупной суммы денег задержаны в Воронеже, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт.
По предварительным данным следствия, 18 сентября 2021 года на территории Московской области трое мужчин похитили 38-летнего жителя Воронежа. Его насильно перевезли на автомобиле в Воронеж, где, вместе с ещё одним преступником, удерживали в домовладении. За свободу у похищенного мужчины требовали пять миллионов рублей. Жертве похищения удалось сбежать, когда его перевозили по городу, после чего он обратился в полицию.
В настоящее время комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены лица подозреваемые в похищении — это четверо жителей Воронежа в возрасте 32, 35 и двое 42 лет, ранее знакомые с потерпевшим. 16 декабря они были задержаны в результате совместной операции сотрудников СК, региональных управлений ФСБ и МВД, при силовой поддержке сотрудников СОБРа управления Росгвардии по Воронежской области. У подозреваемых изъяты предметы, конструктивно схожие с оружием, боеприпасы, средства связи и автомобиль, в котором перевозили похищенного.
В настоящее время трое задержанных арестованы до 15 февраля 2021 года, четвертый подозреваемый отправлен под домашний арест на этот же период.