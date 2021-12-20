Москва, , 13:39 — REGNUM Инфляция может неожиданно вырасти в России в 2022 году, такой риск довольно высок. Об этом главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал газете «Ведомости».

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

Инфляция, по словам Найта, один из четырёх реальных видов рисков для российской экономики. Банк России в целом предпринимает усилия для погашения инфляции, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно.

Открыт вопрос о том, сколько ещё продлится аномально высокая инфляция, кроме того, возможные и новые шоки для экономики. Огромная территория — особенность России. В полной мере оценить масштаб последствий от разрыва цепочек поставок сложно.

«Поэтому риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году рассматривается Всемирным банком как достаточно высокий», — отмечает издание.

Если это случится, экономика окажется под давлением. Центробанку придётся, отвечая на рост цен, ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.

Кроме инфляции, риски для российской экономики связаны с пандемией коронавируса, возможным введением международных санкций и энергопереходом, добавил Найт.

По оценкам Всемирного банка, как сообщало ИА REGNUM, ВВП России в 2021 г. увеличится на 4,3%. В 2022 и 2023 гг. темпы роста составят 2,4% и 1,8% соответственно.

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