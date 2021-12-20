Москва, 20 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Инфляция может неожиданно вырасти в России в 2022 году, такой риск довольно высок. Об этом главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт рассказал газете «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Инфляция, по словам Найта, один из четырёх реальных видов рисков для российской экономики. Банк России в целом предпринимает усилия для погашения инфляции, но говорить о контроле за ростом цен довольно сложно.

Открыт вопрос о том, сколько ещё продлится аномально высокая инфляция, кроме того, возможные и новые шоки для экономики. Огромная территория — особенность России. В полной мере оценить масштаб последствий от разрыва цепочек поставок сложно.

«Поэтому риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году рассматривается Всемирным банком как достаточно высокий», — отмечает издание.

Если это случится, экономика окажется под давлением. Центробанку придётся, отвечая на рост цен, ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ставку.

Кроме инфляции, риски для российской экономики связаны с пандемией коронавируса, возможным введением международных санкций и энергопереходом, добавил Найт.

По оценкам Всемирного банка, как сообщало ИА REGNUM, ВВП России в 2021 г. увеличится на 4,3%. В 2022 и 2023 гг. темпы роста составят 2,4% и 1,8% соответственно.

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