Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM Общественники выявили грубейшие нарушения, которые допускаются при сносе дореволюционных домов в Ростове-на-Дону. Подрядчики, которые должны разбирать здания вручную, крушат все постройки экскаваторами.

В старом Ростове Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Техника обрушила часть стены жилого дома на [улице] Социалистической. В другом месте снесли уличный фонарь. По тем адресам, что мы наблюдали, подрядчики создавали прямую угрозу жизни и здоровью прохожих — они даже не огораживали участки проведения работ», — привели факты участники движения «Мой Фасад».

В техническом задании при этом чётко прописано, что работы по сносу дореволюционных зданий должна вестись вручную, с использованием ручного инструмента.

Общественники обратились с соответствующей жалобой в донской комитет по охране объектов культурного наследия.