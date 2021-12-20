Москва, 20 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В Российской Федерации никто из граждан не преследуется по политическим убеждениям. Об этом сегодня, 20 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Никаких преследований граждан нет», — уточнил Песков, комментируя закон Украины об упрощении порядка предоставления гражданства якобы преследуемым жителям РФ.

ИА REGNUM ранее сообщало, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении порядка предоставления гражданства жителям России, которые «подвергаются преследованиям по политическим убеждениям».

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