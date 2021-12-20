Бухарест, 20 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. Скандально известный румынский сенатор Диана Шошоакэ может быть официально лишена права выступления в парламенте страны, а в дальнейшем — и права голоса на основных заседаниях высшего законодательного органа. Об этом 20 декабря сообщила бухарестская газета Adevarul.

PavelD Румыния

По информации издания, с таким предложением выступила группа местных парламентариев. В вину Д. Шошоакэ вменяется активное игнорирование процесса вакцинации против COVID-19, выступление с парламентской трибуны без защитной медицинской маски, а также «ряд хулиганских выходок», включая срыв процесса вакцинации в городе Яссы и нападение на итальянских журналистов в своей квартире в Бухаресте.

«Народным избранникам необходимо заниматься законотворческой деятельностью, а не привлекать к себе внимание экстравагантными выходками», — заявил глава инициативной комиссии Даниэль Фенэчиу.

Напомним, ранее депутат была исключена из крупной региональной партии. Кроме того, несколько дней назад Д. Шошоакэ была оштрафована на 500 леев ($114) за несоблюдение режима ношения медицинских масок в здании высшего законодательного органа страны.