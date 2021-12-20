Волгоград, 20 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. По подозрению в мошенничестве с получением кредитов от имени клиентов задержан 26-летний менеджер одного из банков Волгограда. Мужчина оформил 41 кредитную заявку и присвоил более шести миллионов рублей, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в пресс-службе регионального УМВД.

Сим-карты

По версии оперативников, менеджер с января 2021 года от имени клиентов, ранее обращавшихся в банк, через поддельные сим-карты подавал заявки на кредиты. Он получал доступ к личным кабинетам, подписывал от имени людей кредитные договоры простой электронной подписью. Деньги злоумышленник перечислял на свои счета или приобретал дорогостоящую технику, которую затем перепродавал через Интернет. Установлено, что он оформил 41 кредит на сумму более шести миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. В квартире мужчина во время обыска изъяты десятки сим-карт, сотовые телефоны, компьютерная техника, используемая при совершении противоправных деяний. Менеджер сознался в содеянном.