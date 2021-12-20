Москва, , 13:24 — REGNUM Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» и сотрудничество с Центром поддержки экспорта Иркутской области помогли деревоперерабатывающей компании ООО «ДеКом» расширить географию поставок своей продукции: теперь «зеленое» топливо пользуется высоким спросом в Европе. Подробности 20 декабря сообщает пресс— центр Российского экспортного центра.

Одно из самых перспективных направлений работы компании — производство «зеленого» топлива, экологически чистых топливных гранул, которые пользуются спросом в Европе, поскольку правительства многих стран поддерживают «зеленую» энергетику и переход от угля и газа на «зеленую» энергетику.

«ДеКом» не только готов удовлетворить этот спрос, но и одновременно помогает региону избавляться от отходов лесопереработки, ведь топливные гранулы производят из опилок, которые обычно просто отправляют на свалку.

Для того, чтобы наладить такое производство, несколько лет назад компания закупила дорогостоящее оборудование, и теперь намерена расширять и производство, и географию.

Несмотря на пандемию, «ДеКом» в 2020 увеличила выручку почти в 1,5 раза до 3,1 млрд руб., прогноз на 2021 год — рост также примерно в 1,5 раза. Спустя более чем 10 лет со дня основания «ДеКом» отправляет на экспорт 86% производимой продукции: выручка компании за 9 месяцев 2021 года достигла 3,4 млрд руб.

В «ДеКом» пояснили, что активно пользуются инструментами господдержки, которые предоставляет РЭЦ. Это, в том числе, компенсация расходов на транспортировку продукции за границу, участие в вебинарах с иностранными покупателями, которые организуют представительства РЭЦ за границей. Так компания получает максимум информации о рынке, чтобы не совершить ошибок при выходе на тот или иной рынок.

«Два года назад от Центра поддержки экспорта Иркутской области «ДеКом» получил поддержку, в рамках которой компания приняла участие в многоотраслевой выставке Expo-Russia Uzbekistan 2019. Недавно компания «ДеКом» недавно превысила выручку в 2 млрд руб. и стала уже представителем крупного бизнеса», — говорит руководитель Центра поддержки экспорта Иркутской области Денис Пономарев.

В планах «ДеКом» на 2022 год — увеличение действующего производства, в том числе запуск нового пеллетного завода, приобретение и ввод в эксплуатацию 16 сушильных камер, запуск цеха фасовки пеллет и модернизация цеха фасовки коры.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр поддержки экспорта Иркутской области входит в единую систему продвижения экспорта Российского экспортного центра (входит в ВЭБ. РФ), который бесплатно помогает региональным производителям выходить на зарубежные рынки в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Поддержка экспортно ориентированных компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».