Москва, 20 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. На данный момент в Москве не получали от Киева предложений о проведении встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом 20 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Ну, на самом деле, какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получали. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, способствует ли такой встрече ранее подписанный Зеленским закон об упрощении получения украинского гражданства воевавшим в Донбассе и ряду категорий граждан РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во вторник, 21 декабря, президент России Владимир Путин будет принимать участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, а также проведет оперативное совещание с российским Совбезом.