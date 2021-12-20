Кабул, 20 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Корреспондент информационного агентства «Уфк» в Кабуле Джавид Юсефи подвергся нападению и серьёзно ранен. Об этом сообщает свободная ассоциация афганских журналистов.

Цитата из к/ф «Аванпост». реж Егор Баранов. 2019. Россия Пресса

Ходжатулла Моджаддеди, исполнительный председатель ассоциации, сообщил «Голосу Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) 20 декабря, что инцидент произошёл вчера вечером в «Даште Барчи», передаёт darivoa.com.

Моджаддеди уточнил, что репортёр получил несколько ножевых ранений в плечо, и что в настоящее время он проходит лечение в больнице в Кабуле. Он добавил, что причина инцидента ещё не выяснена, но нападавшие забрали деньги и мобильный телефон журналиста.

Исполнительный директор Свободной ассоциации афганских журналистов также заявил, что они выразили обеспокоенность должностным лицам министерства внутренних дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по поводу участившихся нападений на журналистов в Кабуле и провинциях.

Моджаддеди добавил, что Саид Хости, пресс-секретарь министерства внутренних дел талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пообещал провести расследование и арестовать преступников в кратчайшие сроки.

Ассоциация также выступила с заявлением, в котором говорится: «Свободная ассоциация афганских журналистов считает, что нападение на журналиста под любым предлогом является неприемлемым».