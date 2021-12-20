Сеул, 20 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты от основной оппозиционной партии «Сила народа», бывший генеральный прокурор страны Юн Сок Ёль по-прежнему опережает по популярности кандидата от правящей Демократической партии «Тобуро», экс-губернатора провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мёна. Об сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Иван Шилов ИА REGNUM Опрос

Согласно результатам опроса, проведенного с 12 по 17 декабря среди 3043 человек, за Юн Сок Ёля готовы проголосовать 44,4% респондентов, а за Ли Чжэ Мёна — 38%. Разница в 5,5% существенно превышает возможную погрешность при обработке данных¸ которая составляет ±1,8% при уровне достоверности в 95%.

Известно, что за неделю экс-генпрокурор потерял 0,8% голосов, а бывший губернатор провинции Кёнгидо — 1,7%.

За ними по популярности следуют кандидат от оппозиционной Народной партии Ан Чхоль Су (3,9%) и кандидат от партии Справедливости Сим Сан Чжон (3,2%).

Между тем уровень поддержки действующего президента Мун Чжэ Ина составил 40,2%. Не одобряют деятельность президента 56,8% опрошенных.

Уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» составил 39,2%, правящей Демократической партии «Тобуро» — 33,1%.