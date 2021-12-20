Чита, , 13:22 — REGNUM Прокуратура Забайкалья контролирует работу по устранению последствий выхода грунтовых вод в населенных пунктах и оказания помощи пострадавшим. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщает пресс служба ведомства.

Забайкалье. Последствия выхода грунтовых вод – в квартире на полу – замёрзший лёд Пресс-служба прокуратуры Забайкалья

По данным главного управления МЧС России по Забайкальскому краю в первой декаде декабря 2021 г. произошел подъем уровня грунтовых вод в семи районах (Александрово-Заводский, Газимуро-Заводский, Сретенский, Калганский, Шелопугинский, Шилкинский, Читинский), образовав наледь в 22 населенных пунктах, на 102 приусадебных участках, в подпольях 38 домов, на 24 участках дороги протяженностью 9,4 км.

Указанное послужило основанием для введения режимов чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В связи с этим прокуратура Забайкальского края организовала проверку исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, поручение об этом направлено сегодня прокурорам соответствующих районов.

В ходе проверки представители надзорного ведомства уже с выходом на место производят оценку действий органов и организаций, уполномоченных на устранение последствий подъема уровня грунтовых вод, а также своевременность оказания помощи гражданам.

В частности, в минувшие выходные прокурор Сретенского района Максим Фролов выехал в п. Кокуй, где осмотрел подтопленные грунтовыми водами дома и придомовые территории, а также встретился с пострадавшими.

Как сообщало ИА REGNUM, на региональных дорогах Забайкалья зафиксировано 282 наледи. Как сообщает пресс-служба правительства региона, таковы последствия наводнения, накрывшего край летом 2021 года.

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