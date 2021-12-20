20 декабря 2021 | Время чтения 10 мин

Станислав Стремидловский, , 14:13 — REGNUM



Обзор католической прессы Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск отметил 85-летие, передает Vatican News (Ватикан). Утром 17 декабря он пришел в Зал Павла VI, чтобы послушать размышления к Адвенту проповедника Папского дома кардинала Раньеро Канталамессы. К понтифику подошли три человека, которые выразили свои пожелания и преподнесли ему цветы. Затем папу поздравил декан Коллегии кардиналов кардинал Джованни Баттиста Ре. После вступительной молитвы весь папский персонал, собравшийся в зале, аплодировал Франциску. Понтифик однажды сказал, что в каждый день рождения его мысли «летают» к дорогим родителям — Регине Марии и Марии Хосе, бабушке Розе, братьям и сестрам — Оскару, Марте и Альберту, которые уже умерли. 74-летняя сестра папы Мария Елена живет в Буэнос-Айресе. Франциск родился 17 декабря 1936 года в аргентинской столице и был одним из пяти детей в семье итальянского иммигранта-железнодорожника. Светская специальность папы — химик-технолог.

Президент России Владимир Путин поздравил папу Франциска и переговорил с ним по телефону, сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Двойные пожелания и подарок от российского лидера понтифику в его 85-й день рождения. Сначала Путин направил Франциску телеграмму. В ней он отметил большой личный вклад папы в укреплении российско-ватиканских отношений. Текст телеграммы, опубликованный на сайте Кремля, гласит: «Ваше Святейшество, примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего 85-летия. Вся ваша жизнь была посвящена продвижению высоких духовных и моральных ценностей. Трудно переоценить Ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями и в укрепление российско-ватиканских связей». Президент России подчеркнул, что «у меня много приятных воспоминаний о наших встречах, о наших конструктивных и содержательных беседах, которые подтвердили сходство позиций России и Святого престола по основным международным вопросам. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать многое для защиты прав и интересов христиан и поддержания межрелигиозного диалога». Путин пожелал Франциску «крепкого здоровья, благополучия и успехов в его благородной и ответственной миссии». В этом году «мы отметили 200-летие со дня рождения Федора Достоевского, произведения которого вам знакомы. Примите в дар скульптурный портрет этого великого русского писателя и мыслителя», добавил он. И вот спустя несколько часов Путин пожелал повторить свои добрые пожелания Франциску по телефону. Как пишет ТАСС, в ходе беседы президент отметил высокий авторитет понтифика в мире, а также «его большой личный вклад в развитие отношений между Россией и Ватиканом». Папа Франциск и Путин «договорились продолжать совместные усилия по отстаиванию фундаментальных моральных и гуманитарных ценностей».

Владимир Путин на встрече с папой Римским Франциском в 2019 году Kremlin.ru

The Tablet (Лондон, Великобритания) размышляет о понтификате папы Франциска. 2021 год стал годом его активности. Он открыл самый амбициозный за последние шесть десятилетий процесс обновления Католической церкви, совершил исторический визит в Ирак, дал зеленый свет беспрецедентному процессу по делу о коррупции в Ватикане, а также продолжил выступать по вопросам миграционного кризиса, изменения климата и социальной справедливости. Нет никаких признаков того, что Франциск намерен уйти в отставку. Один церковный источник заявил изданию, что с Божьей помощью папа намерен оставаться до тех пор, пока его реформы не станут «необратимыми». В этом году он занял более жесткую позицию, когда те, кто выступает против его понтификата, активизировали свою политическую деятельность. Отчасти это происходит благодаря богатому и активному консервативному лобби в США, которое открыто противостоит Франциску и публично подрывает его позиции. Хотя, возможно, более опасными являются некоторые римские прелаты, которые ведут «кошачьи маневры», чтобы блокировать реформы и влиять на назначения. Однако Франциск всё больше склоняется к тому, чтобы наделять красными шапочками (возводить в кардинальский сан — С.С.) только тех, кто разделяет его видение. «Ему нужно провести еще две консистории», — говорит церковный источник. Понтифик уже выбрал почти 60% нынешней коллегии кардиналов, а в первой половине 2022 года, как ожидается, добавит еще. К июню следующего года число кардиналов-выборщиков составит 116 человек, что чуть меньше предела в 120 кардиналов-курфюрстов, установленного Павлом VI. Но Франциск не обязан придерживаться этой цифры. Как известно, он рассматривает возможность обновления правил, регулирующих конклав, а специальная ватиканская группа изучает этот вопрос.

Церковные лидеры просят местные органы власти создать «охранную зону» для христианского квартала Иерусалима, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Просьба глав Церквей Святой земли, по-видимому, повторяет в более смягченных выражениях предложения, изложенные в прошлом ватиканской дипломатией, которые закрепили бы защиту святых мест на международном уровне и их доступность для верующих со всего мира, чтобы уберечь их также от «односторонних инициатив» и «свершившихся фактов» со стороны отдельных государств или политиков. Главы Церквей напоминают об обязательстве правительства Израиля гарантировать безопасность христиан Святой земли, а также посещение миллионами христианских паломников святых мест. Однако имеют место «бесчисленные нападения», которым подвергаются храмы, монастыри и представители духовенства со стороны «радикальных групп». Эти действия совершаются с явной целью «изгнания» христианского присутствия из Иерусалима и Святой земли. Главы Церквей просят власти Израиля, Палестины и Иордании начать «срочный диалог» с ними с целью обсуждения вопроса о «создании специальной культурной зоны, связанной с христианским наследием».

Христианский квартал в Иерусалиме (сс) Adriana Lobba

Префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Луис Тагле освятил храм Богоматери Аравийской в Бахрейне, самый новый и самый большой собор в Персидском заливе, пишет Catholic News Service (Вашингтон, США). Бахрейн, крошечное мусульманское островное государство, это ключевой союзник США в Персидском заливе. Власти построили собор в ответ на растущее католическое население Персидского залива, которое сейчас оценивается в 2,5 миллиона человек. Католики в Бахрейне в основном являются выходцами из Филиппин, Индии и Шри-Ланки. Собор в форме ковчега вмещает 2 300 верующих и обслуживает апостольский викариат Северной Аравии, в который входят Бахрейн, Кувейт, Катар и (формально) Саудовская Аравия. В церемонии освящения храма принял участие сын короля Бахрейна шейх Абдулла бин Хамад Аль Халифа.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани принял предстоятеля Халдейской католической церкви патриарха Луи Рафаэля Сако в Эрбиле, передает L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Как говорится в релизе Халдейской церкви, стороны «обсудили политическую ситуацию и последние события в Ираке, подтвердив свою приверженность работе по обеспечению стабильности в стране». Сако также затронул «положение христиан в Ираке и Иракском Курдистане, подчеркнув важность религиозного и национального сосуществования и братства между различными компонентами курдского и иракского общества».

Руины монастыря святого Илии, 595 г., возле Мосула. Ирак (сс) Doug

Турция и Армения обсуждают свое возможное сближение, рассказывает La Croix (Париж, Франция). Анкара и Ереван договорились о назначении специальных представителей для подготовки нормализации отношений. Новая попытка сближения, по словам министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, будет сопровождаться возобновлением воздушного сообщения между двумя странами. Геноцид армян в Османской империи остается, безусловно, главным маркером армянско-турецких отношений, однако сейчас эта тема старательно обходится. Анкара и Ереван надеются решить в первую очередь более конкретный вопрос об отмене закрытия границ. «Это реальная проблема и самый простой путь к нормализации, потому что она оставляет в стороне вопрос геноцида», — поясняет Дороти Шмид, руководитель программы «Современная Турция» во Французском институте международных отношений. Турция закрыла границу в ответ на действия Армении на территории Азербайджана. Как сказал изданию армянский источник, знакомый с ходом переговоров, «ситуация кардинально изменилась, и Баку гораздо больше, чем ранее, готов позволить этому процессу состояться». Это «резкое» изменение ситуации относится к сокрушительному поражению, понесенному Армении в Нагорном Карабахе в прошлом году. Вместе с тем попытка сближения не рассматривается Анкарой и Ереваном под одинаковым углом. «Турки показывают более широкий подход к нормализации своих внешних отношений, что можно наблюдать в диалоге с Объединенными Арабскими Эмиратами и Египтом», — поясняет Шмид. Что касается Армении, то она чувствует острую необходимость «преодолеть свою изоляцию», говорит источник, близкий к армянскому правительству. Ереван надеется получить ощутимую выгоду от нормализации. «Открытие границы и железнодорожного сообщения между городами Гюмри (в Армении) и Карс (в Турции), — пишет аналитик Томас де Ваал, — может сыграть в пользу не только турецких и армянских грузоперевозчиков, но и азербайджанских, иранских и российских торговцев». Долгожданный экономический толчок для Армении с перспективой превращения этой страны, граничащей с Турцией и Ираном, в транзитную зону на Кавказе.

Сенат направил президенту США Джо Байдену законопроект о принудительном труде уйгуров, сообщает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Сенаторы предлагают запретить ввоз в США товаров, произведенных «с использованием принудительного труда в китайском регионе Синьцзян». Белый дом положительно отреагировал на законопроект, после того как 14 декабря он был единогласно принят палатой представителей США. Теперь он ожидает подписания президентом.

Уйгуры Richard Weil

Апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Анте Йозич посетил главу Белорусского экзархата Московского патриархата митрополита Вениамина, информирует Catholic.by (Минск, Белоруссия). По словам нунция, целью его визита было поддержание и развитие хороших отношений с братской Православной церковью. Представитель папы Франциска в лице митрополита Вениамина передал всем верующим рождественское поздравление. Как сообщает портал Church. by, в ходе беседы Йозича и Вениамина «обсуждались актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес, а также происходил обмен мнениями о ситуации в стране и в мире. Была выражена заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между сторонами на основе исторического опыта позитивного взаимодействия традиционных конфессий в республике».

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и подписал закон о военных капелланах, пишет Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Представители Совета церквей выразили благодарность Зеленскому за поддержку этого важного закона. Со своей стороны президент поблагодарил за их помощь украинским военным. «Хочу попросить: если будет от вас какой-либо публичный сигнал о поддержке процесса мирного урегулирования, то буду очень благодарен», — сказал Зеленский. Он особо отметил системную помощь Церквей и религиозных организаций в борьбе с пандемией COVID-19. Во время встречи также поднимали проблему реформы интернатов и противодействия домашнему насилию. В частности, речь шла о необходимости эффективной реакции правоохранительных органов на подобные случаи. В этом контексте затронули вопросы ратификации Стамбульской конвенции. Президент отметил, что ее принятие лежит в плоскости деятельности Верховной рады.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Всеукраинского совета церквей President.gov.ua

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».