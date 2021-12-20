Амман, , 13:29 — REGNUM Четверо человек погибли в результате пожара в палаточном лагере для беженцев на западе Иордании. Об этом 20 декабря сообщает официальное информационное агентство Petra.

Амман. Иордания Mahmood Salam

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Карама провинции аль-Балка. В Управлении общественной безопасности Иордании заявили, что опознали тела погибших: ими оказались двое супругов и их дети. Официальные лица не сообщили, откуда прибыли мигранты, добавив, что они имели «азиатское» происхождение.

Как отметил губернатор провинции Аль-Балка Фирас Абу Кауд, люди «погибли после получения тяжелых ожогов различных частей тела». Он отметил, что тела погибших были переданы в Центр судебной медицины для выяснения причин и обстоятельств смерти.