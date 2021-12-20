Черкесск, , 13:20 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошло убийство на почве ревности. В его совершении подозревается 49-летний житель станицы Зеленчукская. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Убийство Jo Naylor

В случае доказательства вины подозреваемого ждет до 15 лет лишения свободы, сообщили 20 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону. Уже установлено, что преступление было совершено 14 декабря. Находившийся в нетрезвом состоянии мужчина устроил скандал своей возлюбленной на почве ревности. От его ударов женщина упала, ударившись головой об стол, а ревнивец добил ее.

«В ходе ссоры мужчина толкнул двумя руками потерпевшую в грудь, от чего она упала и ударилась затылочной частью головы об стол. После этого, продолжая свой преступный умысел, мужчина нанес ей не менее трех ударов по лицу, чем причинил помимо физической боли, телесные повреждения, от которых потерпевшая скончалась через несколько часов», — говорится в сообщении СК по региону.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде ареста.

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