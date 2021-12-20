Владивосток, , 13:19 — REGNUM Автопарк станции скорой помощи Находки пополнили четыре полноприводных УАЗа и шесть машин марки «Газель Next», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве Приморья.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Машины относятся к общепрофильному классу «В», в них могут работать врачи и фельдшеры. Оснащение стандартное — дефибрилляторы, кардиограф, пульсоксиметры, аппараты ИВЛ, инфузоматы. В комплекте оборудования — набор для общепрофильных, реанимационных и акушерских бригад», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье продолжат программу закупки автомобилей неотложной медицинской помощи. Об этом 20 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.