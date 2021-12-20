Ростов-на-Дону, , 13:19 — REGNUM В Ростовской области темпы вакцинации от COVID-19 остаются на прежнем уровне. За истекшие сутки участниками прививочной кампании стали менее трёх тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 декабря.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В настоящее время участниками вакцинации стали 1 млн 925,48 тыс. человек (+ 2 724 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины 1 млн 883,82 тыс. человек (+ 2 647 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что на Дону привить от COVID-19 планируется немногим менее 2,8 млн человек — 80% взрослого населения. Пока темпы вакцинации в Ростовской области остаются недостаточными.

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