Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. В Ростовской области темпы вакцинации от COVID-19 остаются на прежнем уровне. За истекшие сутки участниками прививочной кампании стали менее трёх тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участниками вакцинации стали 1 млн 925,48 тыс. человек (+ 2 724 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины 1 млн 883,82 тыс. человек (+ 2 647 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что на Дону привить от COVID-19 планируется немногим менее 2,8 млн человек — 80% взрослого населения. Пока темпы вакцинации в Ростовской области остаются недостаточными.