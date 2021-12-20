Москва, , 13:18 — REGNUM В рамках ответных шагов на действия со стороны НАТО у России есть самые разные варианты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

Ядерный гриб Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [со стороны Североатлантического альянса] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — сказал Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдёт на компромисс по возможности вступления Украины.