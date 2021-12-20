Москва, 20 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В рамках ответных шагов на действия со стороны НАТО у России есть самые разные варианты. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерный гриб

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [со стороны Североатлантического альянса] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты», — сказал Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдёт на компромисс по возможности вступления Украины.