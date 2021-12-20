Стокгольм, 20 декабря, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Распространение штамма коронавируса «Омикрон» в ЕС является «очень и очень тревожным». В этой связи жители Швеции должны быть готовы к введению новых антикоронавирусных ограничений в стране. Об этом 20 декабря в интервью новостному агентству TT заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

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Премьер-министр Швеции дала понять, что решение властей об ужесточении мер по инфекционному контрою может поступить 21 или 22 декабря.

«Мы не хотим ситуации, при которой реанимации будут перегружены пациентами, поэтому мы готовим дальнейшие меры», — отметила Андерссон.

Отмечается, что премьер-министр Швеции не захотела вдаваться в детали относительно предстоящих ограничений, но допустила, что они будут не такие жесткие как перед прошлым Рождеством.