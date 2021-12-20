Уфа, , 13:20 — REGNUM Ход проверок после дорожно-транспортных происшествий с погибшими в Башкирии взяла на контроль прокуратура республики. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

ДТП

Сообщается, что 20 декабря в Туймазинском районе произошли два ДТП, в которых погибли люди.

По предварительной информации, автомобиль Hyundai Elantra, следуя со стороны с. Серафимовский в д. Николавека, во время обгона при плохой видимости наехал на двух женщин, которые шли по обочине.

В результате этого ДТП 63-летняя женщина получила не совместимые с жизнью травмы, второй пешеход был доставлен в медучреждение.

Отмечается, что помимо этого, на 57 км автотрассы Белебей — Николаевка — Туймазы — Бакалы произошло столкновение встречных вахтового автобуса ПАЗ и минивена Toyota Estima (водитель этой автомашины получил не совместимые с жизнью травмы).

В настоящее время организованы доследственные проверки, ход и результаты этих проверок взяты на контроль межрайонной прокуратурой.

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