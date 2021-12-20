Кабул, 20 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Мохаммад Мохаккек, лидер Партии исламского единства афганского народа («Вахдат») заявил, что проблема насильственного переселения 700 семей в уездах Гизаб и Патви в провинции Дайкунди, несмотря на приказ муллы Нуруддина Тораби не беспокоить жителей села Тагабдар, ещё не решена, и «местные командиры» не позволяют людям вернуться в свои дома в холодное время года. Он сообщил об этом в заметке на своей странице в Facebook, сообщает информационное агентство «Шафакна Афганистан».

Афганистан

В первые дни правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сотни семей, в основном хазарейцы, были вынуждены покинуть свои дома в уездах Гизаб и Пато. Временно перемещенные лица утверждали, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) раздавали их имущество своим родственникам и сторонникам.

В своем отчёте международная организация Human Rights Watch назвала действия исламистов «вопиющим нарушением прав человека и массовым наказанием хазарейцев» и решительно осудила их.

Мохаккек также написал, что окончание войны, о котором заявляет «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не соответствует действительности, и что убийства, взрывы и боестолкновения всё ещё продолжаются во многих частях страны.

По его словам, ситуация ухудшается с начала правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране.

Лидер партии добавил, что нет никаких гарантий безопасности для жизни должностных лиц бывшего правительства или лиц, связанных с политическими партиями.

Он сказал, что вопреки «всеобщей амнистии», объявленной руководством «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тысячи бывших силовиков выселены из своих домов, попали в категорию внутренне перемещённых лиц, преследуются, подверглись пыткам или были убиты.

Лидер партии «Вахдат» добавил, что психологическая безопасность, необходимая для жизни человеческого общества, полностью потеряна, люди эмигрируют или думают о том, как покинуть страну.

Мохаккек добавил, что бедность и безработица стали настолько распространённым явлением, что подавляющее большинство людей не могут добыть себе пропитание и вынуждены продавать свое имущество, а некоторые даже своих детей.

Он говорит, что вопрос об образовании девочек и участии женщин в работе государственных ведомств до сих пор неясен.

Лидер партии «Вахдат» заявил, что, вопреки ожиданиям международного сообщества и стран региона о необходимости создания инклюзивного правительства посредством межафганского диалога, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему настаивает на однопартийном правительстве.

Он сказал, что радикалы определяют инклюзивное правительство таким образом, что все должности и высокого уровня должны быть замещены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но «в стране есть и представители других этносов, которые достойны быть представленными в правительстве».

Политик добавил, что если подобное положение дел ситуация сохранится, правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конечном счёте рухнет.

Мохаммад Мохакек — один из политических деятелей, бежавших из страны после недавних событий и прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти. Ранее он заявлял, что не планирует заниматься политической деятельностью, но позже, вместе с несколькими другими лидерами, он объявил о создании «Фронта национального сопротивления Исламской Республики Афганистан» (самоназвание радикального движения — организация, деятельность которой запрещена в РФ) против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Позиция его и других беглых лидеров о текущих событиях в стране вызывает в основном негативную общественную реакцию.