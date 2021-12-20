Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за минувшие выходные обратились за медицинской помощью из-за травматизма 133 человека, две трети из них получили травмы на улице. Об этом 20 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе.

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По данным на утро понедельника 20 декабря, за два минувших дня в НИИ было госпитализировано 28 человек, 105 после осмотра были отправлены на амбулаторное лечение.

«Две трети из пострадавших получили травмы из-за гололёда», — добавили в больнице.