Стокгольм, 20 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Во исполнении бюджета Швеции на 2022 год правительство во главе с «Социал-демократами» обязано предложить законопроект о снижении налога на бензин. Нынешний министр финансов страны Микаэль Дамберг заявил 19 декабря в студии телеканал SVT, что кабинет министров, действительно, предложит соответствующий законопроект, однако «Социал-демократы» могут не проголосовать за него.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Мы представим законопроект о снижении налога на бензин и внесем его на рассмотрение риксдага», — заявил Дамберг.

«Вы будете голосовать против своего же законопроекта, потому что не согласны с ним?» — спросила ведущая.

«Есть два варианта развития событий: один из них — придерживаться положений нашего бюджета или смириться с тем, что риксдаг постановил принять другой бюджет. Мы продолжим это обсуждать», — ответил Дамберг.