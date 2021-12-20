Калуга, , 13:17 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 196 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 декабря. Днём ранее, 19 декабря, в регионе было зарегистрировано 195 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 63 тыс. 204 человека, 59 тыс. 376 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли шесть человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 153 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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