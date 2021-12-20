Москва, , 13:14 — REGNUM Сегодня, 20 декабря, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют крайне негативную динамику, теряя 5,1%, на фоне панических настроений, которые охватили финансовые рынки из-за ускорения распространения нового штамма «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Нефть Interpolit.ru

«Только за прошлый сутки, 19 декабря, в Великобритании «Омикроном» заразились 93 тыс. человек, мэр Лондона, был вынужден объявить из-за этого чрезвычайное положение в британской столице.

Нидерланды пошли еще дальше, премьер-министр страны Марк Рютте объявил с 19 декабря по 14 января «локдаун» по типу весны 2020 года.

Инвесторы ждут, что и другие крупные европейские страны Германия, Франция и Австрия также могут ввести аналогичные по жесткости эпидемиологические ограничения в ближайшее время.

Если это произойдет, а вероятность такого сценария растет вместе с быстрым распространением «Омикрона», то баланс нефтяного рынка резко сместится в сторону избытка предложения и падения нефтяных котировок к $60,00−65,00 за баррель Brent.

Пока цены на нефть отчаянно цепляются за отметку в $70,00 за баррель Brent, рынок не верит что ОПЕК+, который обещал на декабрьском заседании гибко менять объем добычи в случае необходимости, просто так сдаст этот важный рубеж.

Поэтому пока к локдауну Нидерландов не присоединятся другие крупные страны, нефть останется в диапазоне $70,00−72,00 за баррель Brent.

Но как только список стран объявивших о повторении жестких эпидемиологических мер весны 2020 года начнет расширяться, нефть ждет пробой уровня в $70,00 за баррель и падение ниже $65,00», — считает эксперт.

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