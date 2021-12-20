Кито, , 13:13 — REGNUM В Эквадоре работают 976 пунктов, в которых можно бесплатно сдать ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на данные минздрава страны.

Флаг Эквадора

Отмечается, что диагностические пункты расположены в медицинских центрах, лабораториях и больницах, а также в других учреждениях.

Услуга доступна с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 по местному времени, и ею могут воспользоваться люди, у которых есть симптомы, связанные с COVID-19, такие как кашель, лихорадка и боли в мышцах, или у которых есть подозрение на инфекцию после контакта.

Тест включает в себя взятие мазка из носоглотки, который определит, есть ли у пациента коронавирус.