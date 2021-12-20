Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили бывших ведущего инженера и начальника отдела реставрации и реконструкции ГМЗ «Петергоф», которых обвинили в хищении средств, выделенных на реконструкцию пассажирского причального сооружения в Нижнем парке. Об этом приговоре 20 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Большой каскад фонтанов Государственного музея-заповедника Петергоф Дарья Драй © ИА REGNUM

Ведущий инженер Дмитрий Демин и начальник отдела реставрации и реконструкции ГМЗ «Петергоф» Дмитрий Дорохин были обвинены по ч.5 ст.33 — ч.4 ст.160 УК РФ (два эпизода) за присвоение или растрату чужого имущества по предварительному сговору с использованием своего служебного положения. По версии следствия, Демин и Дорохин помогли заместителю генерального директора ГМЗ «Петергоф» Виктору Сорокину и представителям подрядной организации похитить более 27,7 млн рулей, выделенных ГМЗ «Петергоф» из федерального бюджета.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком два года, каждому, — уточнили в ОПС. — Гражданский иск ФГБУК ГМЗ «Петергоф» признан судом по праву».

Отметим, в ноябре 2020 года были осуждены главный инженер ООО «Феррумленд» Алексей Завгородний, который, как установлено следствием и судом, вступил в преступный сговор с генеральным директором компании Сергеем Железкиным, а через него с Сорокиным, Деминым и Дорохиным. По версии следствия, они были причастны к растрате части средств — 132 948 704,98 рублей — выделенных в 2013—2014 года из бюджета Министерства культуры РФ на реставрацию причала в Нижнем парке ГМЗ «Петергоф».

Как выяснило следствия, работы, благодаря попустительству Демина и Дорохина, были выполнены либо частично, либо более дешевым способом, за счет чего стоимость контракта удалось снизить до 105 238 727,01 рублей, а «высвободившиеся» 27 709 977, 97 рублей похитить и обналичить. Отметим, Завгородний и Железкин были признаны судом виновными и осуждены к 3,5 годам условно с испытательным сроком три года.

Сорокин, который провёл полгода под арестом, скончался в июле 2018 года после тяжёлой болезни.