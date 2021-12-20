Симферополь, 20 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Дополнительные рейсы в Симферополь будут запущены из девяти городов России на период новогодних праздников. Об этом сообщили 20 декабря в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

ИА REGNUM Аэропорт Симферополь

Так, дополнительные прямые рейсы в Крым в период новогодних праздников будут организованы из Ростова-на-Дону, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Мурманска, Новосибирска, Уфы и Череповца.

Всего на новогодние праздники аэропорт «Симферополя» будет принимать и отправлять рейсы по 17 направлениям, больше всего полётов планируется из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга, Сочи и Ростова-на-Дону.

Отметим, что в 2020 году в период новогодних праздников в Крым летали 11 авиакомпаний по 11 направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, за одиннадцать месяцев 2021 года пассажиропоток международного аэропорта «Симферополь» вырос на 48, всего в январе — ноябре аэропорт обслужил 6,6 млн человек и более 42 тыс. регулярных пассажирских рейсов на прилет и вылет.