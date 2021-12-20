Сочи, Краснодарский край, , 13:10 — REGNUM Товарооборот между Россией и Южной Осетией за первое полугодие 2021 года вырос на 70%, заявил 20 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Южная Осетия и Россия

«Хочу отметить, что у нас растет товарооборот. За первое полугодие почти на 70%», — сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Южной Осетии Дмитрием Медоевым в Сочи.

Министр отметил, что есть шансы до конца текущего года достичь показателей, которые будут существенно превышать доковидные, когда товарооборот составил $78,79 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что события в Донбассе, а также в Абхазии и Южной Осетии имеют и сходства, и важное отличие.

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