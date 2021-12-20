Москва, , 13:10 — REGNUM Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов заявил, что не испытывает тревоги по поводу возможного отказа игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпиаде в Пекине. Об этом 20 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

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"Всё в подвешенном состоянии? Мне самому не тревожно», — сказал Жамнов.

Он призвал дождаться официального заявления НХЛ и уже после этого рассуждать о возможных раскладах на Олимпиаде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в НХЛ заявили, что решение об участии игроков лиги в Олимпийских играх может быть принято в ближайшее время.

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