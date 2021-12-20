Кызыл, , 13:09 — REGNUM В Туве по данным на сегодня, 20 декабря, за прошедшие сутки выздоровело 16 пациентов с коронавирусом, в том числе десять детей. За это же время выявлено 18 новых случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 164 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом — 142, детей — 11, беременных — пять. В тяжёлом состоянии находится 54 человека. К аппаратам ИВЛ подключено 12 больных», — сообщили в минздраве региона.

Всего с 1 января в Туве зарегистрировано 16 605 случаев заражения коронавирусом.