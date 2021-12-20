Москва, 20 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. После двух недель восстановления рубль завершил минувшую торговую неделю 17 декабря в минусе, заявил корреспонденту сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Доллар вернулся за пределы уровня 74 руб. и продолжает укрепление сегодня, 20 декабря, достигнув почти двухнедельных максимумов в районе 74,25 руб., за которыми следует промежуточное сопротивление в районе 74,40 руб.

Российская валюта оказалась под перекрестным огнем. В сегменте рисковых активов господствуют распродажи из-за распространения нового штамма и роста заболеваемости.

Этот же фактор тянет нефтяные котировки вниз, отправив Brent к минимумам двухнедельной давности под отметкой $71 за баррель на опасениях падения мирового спроса на энергоносители в случае введения новых ограничений из-за эпидемиологической обстановки.

На этом фоне рублю не помогло агрессивное повышение ставки Банком России, тем более что оно было ожидаемым. Когда на рынке присутствует выраженная тенденция укрепления доллара и падения нефти, в случае с рублем прочие факторы просто бессильны. Именно такая ситуация наблюдается на данный момент.

Так, если рисковые настроения в ближайшее время не улучшатся, пара доллар/рубль может устремиться в направлении упомянутого сопротивления 74,40 руб., пробой которого расчистит дорогу к 74,80 руб.

Впрочем, более агрессивного движения котировок в направлении уровня 75 руб./доллар можно не опасаться, по крайней мере, пока нефть находится над отметкой $70», — считает эксперт.

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