Ростов-на-Дону, , 13:07 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтверждён 21 случай смерти от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 декабря.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 34 до 86 лет и девять мужчин в возрасте от 44 лет до 91 года. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии в Ростовской области жертвами COVID-19 стали 9 335 пациентов.

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