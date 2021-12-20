Омск, , 13:06 — REGNUM Десять человек с диагнозом COVID-19 скончались за прошедшие сутки в Омской области. Об этом сообщили 20 декабря в федеральном оперативном штабе.

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 3056 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 505 носителей коронавируса, выздоровели 224 человека.

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