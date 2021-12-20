Александрия, Египет, , 13:23 — REGNUM Власти Египта приняли решение о закрытии ряда Средиземноморских портов из-за аномальных погодных условий в понедельник, 20 декабря. Об этом сообщает информационное агентство Al-Ahram.

Египет

По данным журналистов, в ряде регионов страны зафиксирован рекордный уровень осадков. В Александрии и соседних населённых пунктах впервые за несколько лет выпал снег. Управление портов Красного моря также объявило о закрытии портов Шарм-эль-Шейх, Тауфик и Зайтият в провинции Суэц.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что непогода и плохая видимость привели к десяткам автокатастроф в ряде регионов страны. В результате серии дорожных инцидентов погибли как минимум двое человек, ещё 18 получили ранения разной степени тяжести.

Власти Египта просят граждан воздержаться от поездок и выхода из дома без необходимости.