Тбилиси, , 13:05 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в Грузинской православной церкви (ГПЦ) находится «пятая колонна», которая якобы работает на Россию. Это заявление бывший грузинский лидер сделал на своей странице в Facebook.

Саакашвили и галстук Цитата из видео на YouTube

Он прокомментировал воскресную проповедь митрополита Кутаисского и Гаенатского Иоанна (Гамрекели), который 19 декабря заявил, что Саакашвили можно будет простить его преступления только после того, как он их признает.

«Очень грубо и крайне не по-христиански митрополит Кутаисский публично напал на меня, — написал экс-президент. — Г-н Гамрекели давно известен тем, что использует русскую терминологию и проповедует так, что его пророссийскому настрою позавидовал бы патриарх Кирилл».

Саакашвили заявил, что большинство служителей ГПЦ являются «патриотами», но есть в церкви и «пятая колонна». Он призвал убрать её из грузинского духовенства.

Стоит отметить, что в Грузии обострилось противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и партией, которая управляла страной при президенте Саакашвили — «Единое национальное движение». Лидеры обеих полит сил обвиняют оппонентов в неконструктивной политике и преступлениях. Саакашвили, находясь в заключении, стал делать заявления о «национальном примирении». Патриарх ГПЦ Илья Второй поддержал это предложение.

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