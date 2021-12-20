Мытищи, Московская область, 20 декабря, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Мытищах. Об этом 20 декабря сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 143 человека. Следом за Мытищами идет Подольск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 136 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 114 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 1935 новых случаев COVID-19.