Кызыл, , 13:04 — REGNUM Администрация Тувинского кадетского корпуса и организаторы питания ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Салчак.

По её данным, за последние два года зафиксировано десять случаев нарушения по организации горячего питания, выносились штрафные санкции, в том числе по решению суда на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Главный санитарный врач отметила, что, несмотря на эти и другие надзорные меры, выводов с принятием соответствующих мер не сделано.

Напомним, что 13 декабря из школы-интерната были госпитализированы 116 воспитанников с пищевым отравлением.

Читайте также: В Туве назвали источник инфекции в школе-интернате