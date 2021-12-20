Ростов-на-Дону, 20 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 601 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 декабря. Это на 28 случаев заражения меньше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (154), Таганроге (40), Шахтах (32), Волгодонске (26), Новочеркасске (21), Неклиновском (18), Азовском и Аксайском районах (по 17), Батайске (15), Новошахтинске и Белокалитвинском районе (по 14). Почти 24% заразившихся — люди старше 66 лет, 7,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 188 479 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 164 595 пациентов.