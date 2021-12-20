Нефтеюганск, Югра, , 13:02 — REGNUM Роскомнадзор заблокировал telegram-канал, в котором публиковались сообщения о намерениях заминировать городские школы Нефтеюганска. Об этом сообщают «Новости Югры».

Запрет Телеграм

С 15 декабря в одном из telegram-каналов публиковались угрозы минирования городских школ, а также угрозы учащимся, оскорбления и персональные данные школьников.

Депутат думы ХМАО Николай Заболотнев обратился к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андрею Липову с просьбой заблокировать вредоносный telegram-канал, сообщается на портале регионального парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 декабря и в последующие дни В Нефтеюганске из-за сообщений в telegram-канале пришлось эвакуировать учащихся нескольких школ.

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