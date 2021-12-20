Пекин, , 13:00 — REGNUM В настоящее время в Китае свыше 140 млн детей в возрасте от трех до 11 лет прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом 20 декабря рассказал главный специалист программы иммунизации Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Ван Хуацин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.

Пункт вакцинации в Китае (сс) 舞月書生

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«По данным на 16 декабря, в КНР число вакцинированных детей возрастом от трех до 11 лет превысило 140 млн», — сказал он.

Также эксперт уточнил, что при проведении прививочной кампании среди детей частота наблюдаемых у них побочных эффектов ниже в сравнении со взрослыми и это, как правило, повышение температуры тела и боль в месте укола.

Отметим, в Китае несовершеннолетние в возрасте от трех до 11 лет могут пройти вакцинацию от нового заболевания только если они полностью информированы, хотят и согласны сделать прививку, о чем должны быть информированы их опекуны.