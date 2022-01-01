Москва, , 06:37 — REGNUM Новогодние каникулы — отличное время для домашних киносеансов. Каждый пятый житель России (21%) в праздничные дни планирует пересмотреть фильмы из классики советского кинематографа, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отдохнуть за просмотром современных зарубежных фильмов и сериалов планирует каждый шестой (16%). В каникулы будут смотреть и пересматривать зарубежную классику: 15%. Современное российское кино привлечет к экранам 7% опрошенных

Другие кинопланы у 14% граждан: исторические хроники, английские детективные сериалы, военные фильмы, видео с концертов и др. Еще 3% планируют время у телевизора. Вообще не собираются смотреть кино и сериалы в новогодние каникулы: 24% — «есть другие интересные дел»; «буду работать».

Опрос проведен 1—13 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 383 населенных пунктах.

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