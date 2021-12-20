Эстония, 20 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Традиционно в канун самой длинной ночи в году лыжный центр Эстонии город Отепя (центральная часть страны) получил титул «зимней столицы». Об этом сообщила пресс-служба города.

На лыжах. Открытка

Передача титула состоялась 19 декабря в 16 часов по местному времени (17 по Москве) на центральной площади Отепя, в ней приняли участие делегации остальных городов — сезонных столиц Эстонии, а также представители Таллина.

«Зимняя столица Эстонии Отепя станет местом проведения целого ряда международных спортивных состязаний. Только что у нас состоялся этап Кубка мира по зимнему двоеборью, в марте 2022 года пройдет этап Кубка мира по биатлону», — заявил на церемонии старейшина волости Отепя Яанус Баркала.

Во вторник, 21 декабря, в 18:00 на центральной площади Отепя встретят наступление астрономической зимы в сопровождении ансамбля духовых инструментов.

Весной Отепя передал Тюри сезонную эстафету как весенней столице Эстонии.