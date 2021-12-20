Лос-Анджелес, США, , 12:58 — REGNUM Американская компания Entertainment Arts Research, Inc. отказалась от покупки алкогольного бренда актёра Криса Нота. Об этом 20 декабря пишет Esquire.

Крис Нот Скриншот с YouTube

Сделка не состоялась из-за обвинений актёра в сексуальном насилии — покупка компании Нота должна была принести ему $12 млн. «На данный момент для нас нет смысла заключать эту сделку в свете претензий, которые должны восприниматься с предельной серьезностью», — говорит гендиректор Entertainment Arts Research, Inc. Бернар Рубин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, две женщины по отдельности обвинили Криса Нота в изнасилованиях — инциденты якобы произошли в 2004 и 2015 годах. Бренд велотренажёров Peloton уже удалил рекламный видеоролик с участием артиста в связи с обвинениями в его адрес.

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