Москва, , 12:58 — REGNUM Глобальный дефицит микрочипов отразится в 2022 году и на экономике России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал прогнозы о том, что РФ грозит всплеск инфляции в 2022 году.

Михаил Делягин Антон Носик

«Можно вспомнить о том, что в мире кризис недопроизводства чипов. То есть будет дорожать вся электроника. Хотя сильно она вряд ли подорожает. Это очень конкурентная среда. А вот машины продолжат дорожать. А у нас все производится на импортных комплектующих. И с доставкой импортных комплектующих будут проблемы. И многие товары уже нельзя купить», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, почему политика Банка России может привести к росту цен в РФ.

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